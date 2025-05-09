Samanyolu Haber /Gündem / TRT’de ‘özel yapı’ kurmuşlar: 'Liyakatı olmayan kişiler yüksek maaşla işe alınıyor' /09 Mayıs 2025 00:10

TRT’de ‘özel yapı’ kurmuşlar: 'Liyakatı olmayan kişiler yüksek maaşla işe alınıyor'

AKP’nin yayın organına dönüşen TRT’de, çalışanların neredeyse yarısı torpille ve yüksek maaşlarla işe alınırken, kurum içinde tüm yetkileri elinde toplayan paralel bir yapı olduğu ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu’nda gerçekleştirilen TRT Denetim Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, TRT’deki çalışan yapısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Sayıştay raporuna dayandırdığı değerlendirmelerinde, kurumda görev yapan 8659 çalışanın 3870’inin özel hukuk hükümlerine tabi personel statüsünde olduğunu söyledi.

ÖZEL HUKUKA TABİ ÇALIŞANLAR

Yavuzyılmaz, özel hukuk hükümlerine tabi personelin işe alımı, maaş belirlemesi, görev tanımı ve terfilerinin doğrudan TRT Genel Müdürü tarafından yapıldığını ifade etti. Bu yetkilerin tümünün tek kişide toplanmasının kurumsal bir keyfiyet oluşturduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, işe alım süreçlerinin, ücret düzenlemelerinin ve görevde yükselmelerin tamamen Genel Müdür’ün inisiyatifiyle yürütüldüğünü belirtti. Bu durumun kurumsal dengeyi bozduğunu ve karar alma mekanizmasının tek kişiye bağlı hale geldiğini vurguladı.

YÜZDE 44,70’LİK ORAN

Sayıştay verilerine göre, özel hukuk hükümlerine tabi çalışanların toplam personele oranının yüzde 44,70 olduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu rakamın kurumsal yapının dönüşümüne işaret ettiğini söyledi.

Yavuzyılmaz, tek kişinin tüm kararları almasının kurumsal denetimden uzak, kişisel inisiyatife dayalı bir yapı yarattığını savundu. Kurum içi düzenin liyakat esaslı olmaktan uzaklaştığını dile getirdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, bu yapının siyasi denetim dışına çıktığına işaret ettiğini ifade eden Yavuzyılmaz, yönetim biçiminin tarafsızlığa zarar verdiğini söyledi.

PARALEL YAPI VURGUSU

Deniz Yavuzyılmaz, bu uygulamaların sonucunda TRT içinde adeta ikinci bir yapılanmanın oluştuğunu iddia etti. Bu durumu “paralel TRT yapısı” olarak tanımladı.

LİYAKAT SORUNU

Personel alımlarında ve terfilerde liyakat yerine başka kriterlerin öne çıktığını belirten Yavuzyılmaz, bu uygulamaların kurumsal işleyişe zarar verdiğini dile getirdi. Genel Müdürün yetkilerinin sınırlandırılmaması nedeniyle alınan kararların şeffaflıktan uzaklaştığını ifade eden Yavuzyılmaz, bu durumun hesap verilebilirliği ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, bu yapılanmanın TRT’nin kamusal yayıncılık sorumluluğunu sekteye uğrattığını ve kurumun temel işlevlerini siyasi yapıya göre şekillendirme riski taşıdığını savundu.
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