TRT’de seçim paniği başladı: 'Hesaplar didik didik ediliyor' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs tarihini açıklaması, kamusal yayıncılık yapmakla görevli iki kurumda ama özellikle TRT’de hummalı bir çalışmanın başlamasına yol açtı.





Medya Radar'ın haberine göre kurumda son derece gizli tutulan bu çalışmaya göre mali işlerden sorumlu birimler, özellikle milyarlarca dolar bütçe kullanan İç Yapımlar bölümünün hesaplarını didik didik edip herhangi bir açık bırakmamaya çalışıyor. Öncelikle de son yıllarda yandaş yapımcılara ve yandaş sanatçılara bol sıfırlı ödemeler yapılmasına neden olan tarihi dizilerin hesapları kontrol ediliyor. Çoğu beklenen izlenme oranını sağlayamayan bu dizilerin maliyetinin aşırı yüksek olması, hesapları kabul edilebilir bir seviyede göstermeye çalışan TRT yönetiminin işini zorlaştırıyor. İktidarın değişmesi durumunda, kurumun başına gelecek yeni yönetimin öncelikle geçmiş döneme ait hesapları didik didik edeceğini bilen TRT yönetimi, şimdiden önlem almaya çalışıyor. Özellikle bazı harcama kalemlerinin emsal dizilere göre aşırı şişik olması, hep aynı isimlere çeşitli diziler aracılığıyla yüksek miktarlarda ödeme yapılması ve bazı harcamaların belgelendirilmemesi TRT yöneticilerinin başını ağrıtacağa benziyor.





HABER BİRİMLERİ DE GÖZALTINDA!

TRT’nin İç Yapımlar Dairesi’nde başlayan bu çalışmaların bir benzeri, sessiz sedasız bir şekilde haber dairesinde de sürüyor. Özellikle kurumla ilgili-ilgisiz çok sayıda ismin astronomik ücret ve ödeneklerle yurtdışında görevlendirildiği, çoğunun yılda bir kez bile habercilik faaliyeti içinde bulunmadığı, bu durumun da mevcut TRT yönetiminin başını fena halde ağrıtacağı iddia ediliyor.







TRT’deki bu telaşın bir benzeri, kamusal yayıncılık yapan diğer bir kurum olan Anadolu Ajansı’nda da sürüyor. Kurumun, özellikle bazı teknoloji yatırımlarına çok büyük paralar ödediği ve mevcut yönetimin, yeni yönetime bu harcamaların gerekçesini açıklamakta zorluk çekeceği belirtiliyor.





Kısacası, seçim maratonu başladı! Önümüzdeki günler çok ilginç gelişmelere gebe…