TRT’den ballı maaş alan Hilal Kaplan ve üç yandaş denetimi duyunca ‘hasta’ oldu

HER DAKİKA TWİT ATAN HİLAL KAPLAN ‘HASTAYIM’ DEYİP KATILMADI





YALNIZCA ÜÇ ÜYE KATILDI





“TOPLANTI GÜNÜ ANİDEN HASTALANMIŞLAR”





AKP GENEL MERKEZİNDEN SEÇİM SONUCU AÇIKLAYAN HASAN ÖYMEZ DE KAÇTI





Dokuz kişilik TRT Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerden beşi, mali hesaplarının mercek altına alındığı TBMM KİT Komisyon toplantısına katılmadı.Hilal Kaplan’ın da aralarında olduğu dört kişinin, “Sağlık sorunları” nedeniyle rapor alarak toplantıya katılmadığı öğrenilirken CHP’li Atilla Sertel, “27 bin TL’yi ceplerine koyuyorlar ama böyle bir toplantıya gelince, hepsi birden hastalanıyor” diyerek tepki gösterdi.Birgün’ün haberine göre, TBMM KİT Komisyonu’nda TRT’nin denetim raporu görüşüldü. Toplantıya, TRT Yönetim Kurulu üyelerinin “hastalık” gerekçesiyle katılmamaları tartışma yarattı.TBMM KİT Komisyonu toplantısına TRT yönetim kurulu üyelerinden Hilal Kaplan, Meryem Atlas Çetin, Atakan Yılmaz, Oğuzhan Göksu hastalık mazereti bildirerek katılmadı. KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, toplantıya sadece üç üyenin gelmesini eleştirerek, “Şu anda Yönetim Kurulundan üç kişi var. TRT, kendi kurumunda bile toplantıyı beş kişi olmadan yapamaz. Nerede bu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri?’’ diye sordu.Sertel’in sorusu üzerine TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Yönetim Kurulu Başkanımız yolda, beş dakikaya geliyor” deyince toplantıya ara verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak gecikmeli olarak TBMM’ye ulaştıktan sonra toplantıya devam edildi.CHP’li Sertel, kendisine ulaşan mazeret dilekçelerini de toplantıda okudu. TRT Yönetim Kurulu üyelerinden Meryem Atlas Çetin’in aniden hastalanarak rapor aldığı, Hilal Kaplan’ın da aynı gün hastalık gerekçesiyle rapor aldığı belirtildi.Benzer şekilde Atakan Yılmaz ve Hasan Öymez’in de “Ani gelişen rahatsızlıkları” nedeniyle toplantıya katılamadığı bildirildi. AKP Milletvekili Polat Türkmen, TRT’nin dört yönetim kurulu üyesinin aynı gün rahatsızlanmasına yönelik, “Mevsimsel” yorumu yaptı. Sertel ise yöneticilerin, “Aniden rahatsızlandık” diyerek toplantıya katılmamasını eleştirerek, şunları kaydetti:“Yönetim kurulu toplantıları üç ayda bir oluyor ve bu arkadaşlar da 2021 yılı için baktığımızda toplantı başına değil, ayda 9 bin TL alıyorlar ve toplamda üç ayda bir toplanıyorlar, 2021 yılı itibarıyla 27 bin TL’yi ceplerine koyuyorlar ama böyle önemli bir toplantıya gelince, hepsi birden hastalanıp rapor alıyor.”CHP’li yetkililer, Hasan Öymez’in Anadolu Ajansı’nda çalışırken AKP Genel Merkezi’nden seçim manipülasyonu yapan birimin başında olduğunu hatırlattı.