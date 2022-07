TRT’den skandal 'F...terrorism' çarpıtması: NATO Genel Sekreteri'nin sözlerini değiştirdiler

NATO’nun resmi sitesinden verilen konuşmanın transkriptinde Jens Stoltenberg'in, threat of terrorism (terör tehdidi) dediği açıkca yer alıyor. Buna karşın TRT World bu ifadeyi değiştirdi 'F... terrorism’ olarak kullandı.





TR724'te yer alan habere göre TRT’nin çarpıttığı NATO Genel Sekreterine ait ifadenin tam metni ve çevirisi:





“Well maybe I can just start by saying that I think that the unity that NATO Allies have demonstrated by inviting Finland and Sweden to join and also the unity we demonstrated at Madrid Summit shows how NATO is able to deliver when we need to stand together. And President Putin tried to close NATO’s Door, we now demonstrate that NATO’s Door remains open by inviting two close and highly valued partners, Finland and Sweden, to become full members. I think the best way of winning minds and hearts is to continue to do exactly what we do, stand together in addressing all the different security threats we face both a more aggressive Russia, but also, of course, the threat of terrorism which is something which is high on the NATO agenda. And the memorandum, Finland, Sweden, and Türkiye agreed, provides a good platform to step up further cooperation on terrorism, which is important for these, all these countries and for all the Alliance.”







“Belki de şunu söyleyerek başlayabilirim ki, NATO Müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç’i katılmaya davet ederek ortaya koydukları birlik ve ayrıca Madrid Zirvesi’nde sergilediğimiz birlik, NATO’nun bir arada durmamız gerektiğinde bunu nasıl sağlayabileceğini gösteriyor. Ve Başkan Putin NATO’nun Kapısını kapatmaya çalıştı, şimdi iki yakın ve çok değerli ortağı Finlandiya ve İsveç’i tam üye olmaya davet ederek NATO’nun Kapısının açık kaldığını gösteriyoruz. Bence zihinleri ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu, yaptığımız şeyi aynen yapmaya devam etmek, karşı karşıya olduğumuz tüm farklı güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmak, hem daha agresif bir Rusya hem de tabii ki NATO gündeminin üst sıralarında yer alan terör tehdidine karşı. Ve Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin mutabık kaldığı muhtıra, bu ülkeler, tüm bu ülkeler ve tüm İttifak için önemli olan terörizm konusunda daha fazla işbirliğini hızlandırmak için iyi bir platform sağlıyor.”