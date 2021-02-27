TRT dizisinde transporter'la adam kaçırma övgüsü

TRT’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) anlatan Teşkilat dizisinin fragmanı yayınladı. Dizinin fragmanında bir siyah transporter ile adam kaçırma sahnesine yer verildi.





Kronoshaber'de yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından desteklenen Teşkilat dizisi 7 Mart Pazar günü TRT 1’de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı fragmanı yayınlandı.





KÜLLİYE FİLM SETİ OLDU: SİYAH TRANSPORTER DA VAR…





MİT’in sır gibi saklandığı söyleyen ve kale adıyla bilindiği ifade edilen ‘külliye’sinin plato olarak kullanıldığı dizide ‘siyah transporter’, ‘adam kaçırma’, ‘uçak düşürme’ ve Erdoğan ailesinin damadı Selçuk Bayraktar tarafından üretilen SİHA’lar var.





“DEVLET ÖL DER ÖLÜRSÜN, YAŞA DER YAŞARSIN”





Dizinin ilk tanıtım filminde operasyon merkezinde ekrandaki fotoğraflardaki insanlar için “Bu arkadaşların hepsi bu sabah bir uçak kazasında öldü” denilirken, “Devlet öl der ölürsün, yaşa der yaşarsın” diyaloğu dikkat çekiyor. Arka seslerde ise “Bazı kahramanlar vardır siz onları bilmezsiniz, onlar da kendini bilmez” ifadeleri duyuluyor.





TRT’den diziye ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği yapım, 7 Mart Pazar günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.





ADI ANKARA TEŞKİLAT OLARAK DEĞİŞMİŞTİ, TEŞKİLAT KALDI





Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekildiği öne sürülürken, dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği belirtiliyor. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş ‘Ankara’ olarak duyurdu.





BEYAZ TOROS’UN YERİNİ TRANSPORTER ALMIŞTI





Dizi fragmanında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda kişinin zorla kaçırıldığı araç olarak bilinen siyah bir transporter’ın yer alması sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 90’lı yıllarda zorla insan kaçırmaların sembolü haline gelen ‘beyaz toros’ların yerini 2016’daki darbe girişimi sonrasındaki kaçırma vakalarında siyah transporter’lar almıştı.





Eski AKP milletvekili ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Faruk Ünal, Twitter hesabından dizinin fragmanında siyah transporter ile birisinin kaçırıldığını yazdı.





Dizinin fragmanında “Devlet sırrı candan değerlidir”, “Devlet öl der ölürsün, yaşa der yaşarsın”, “Bazı kahramanlar vardır sizler onları asla bilmezsiniz onlar bile kendisini bilmez”, “Bütün dünyaya karşı dik durmak için ölmeden evvel ölmüşlerdir” gibi ifadeleri yer aldı.