TRT dizisini tiye aldı, kapısında polis buldu

Hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartılan gazeteci Oktay Candemir, Van’da gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Candemir’in gözaltı gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları ve yazıları gösterildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Candemir’in, TRT’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ isimli dizisiyle ilgili yaptığı bir paylaşım üzerine Ertuğrul Gazi’nin hatırasına hakaret etmek iddiasıyla Türk Ceza Kanunun 130. maddesi kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Gazeteci yargılamaları veritabanı olarak bilinen Press In Arrest, ilk kez bir gazetecinin bu iddia ile suçlandığını açıkladı.

İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI





Candemir’in gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen TCK’nın 130’uncu maddesi şöyle:





Kişinin hatırasına hakaret

(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.





(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.





ÖLENİN AKRABALARI ŞİKAYETÇİ OLABİLİYOR





TCK’nın 131’inci maddesi ise şöyle:





Soruşturma ve kovuşturma koşulu

(1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.





(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.