TRT dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi

Tiyatro için bilet alan yurttaşlara gönderilen mesajda "19 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilecek Chaplin adlı etkinlik organizatörün gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir" denildi.





İBB soruşturmasına karşı düzenlenen eylemlerin ardından başlatılan boykot kararına destek verdiği gerekçesiyle TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın bu kez de tiyatro oyunu iptal edildi.T24'te yer alan habere göre, Pusat’ın yer aldığı 'Chaplin' isimli oyun organizatör tarafından iptal edildi.Pusat, 2 Nisan'da ülke genelinde yapılan ekonomik boykota ilişkin sosyal medya hesabından destek çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine bazı Aktroller Pusat'ı hedef gösteren paylaşımlarla TRT'den ayrılması, kovulması çağrısı yapmıştı.Yandaş Cem Küçük, katıldığı TGRT yayınında, ifadeye çağırılacak kişiler olarak bazı ünlülerin isimlerini zikretti. Küçük, “Yarın büyük gün, boykot çağrısı yapanlar ifadeye çağrılacak” sözleriyle Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat’ın ifadeye çağırılacağını söylemişti.TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından TRT'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaşmıştı. Sobacı, 'Teşkilat' oyuncusu Aybüke Pusat, TRT'de yayınlanan diziden çıkarıldığını duyurmuştu.TRT, Pusat'ın dizi kadrosundan çıkartılması için "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" gerekçesini bulmuştu.Aybüke Pusat’a "Canım, güzel insan" notuyla yaptığı paylaşımla destek veren Boran Kuzum çekimlere bir gün kala TRT Tabii'deki dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.