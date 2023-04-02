TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT Haber'in akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun haberleri sunduğu sırada kameraya yansıyan görüntüler, izleyenleri şaşırttı.







BİR ANDA KADRAJA GİRDİ

Sunucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberi sunarken, kameranın kadrajında bir kişi göründü.







ZAFER İŞARETİ YAPTI

Kim olduğu ve stüdyoya nasıl girdiği bilinmeyen kişi, bir anda görüntüye girerek zafer işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.







SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündem görüntü sonrası birçok kullanıcı yorum yağdırdı. Kimi yorumlarda görüntünün gerçek mi yoksa fake mi olduğu sorusu gündeme getirildi.



