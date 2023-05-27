TRT, Erdoğan’ın 'montaj' itirafının yer aldığı görüntüleri kaldırttı

22 Mayıs’ta TRT yayınına katılan Erdoğan, söz konusu videonun montaj olduğunu itiraf etti.
TRT HAREKETE GEÇTİ
Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından, Erdoğan’ın itiraf ettiği anların yer aldığı videoyu paylaşarak, "Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" tepkisini gösterdi.
Paylaşılan video için harekete geçen TRT, 'telif hakkı' bahanesiyle yayından kaldırttı. Sosyal medya'da TRT'ye ait pek çok dizi ve programa ait kısa videolar dolaşıyor. TRT yönetiminin sadece Kılıçdaroğlu videosu için harekete geçmesi, 'kamu yayıncılığı sorumluluğunu' taşımadığı, aksine AKP'nin propaganda makinası haline geldiği gerçeğini de perçinlemiş oldu.