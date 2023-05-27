Samanyolu Haber /Politika / TRT, Erdoğan’ın 'montaj' itirafının yer aldığı görüntüleri kaldırttı /27 Mayıs 2023 11:01

TRT, Erdoğan’ın 'montaj' itirafının yer aldığı görüntüleri kaldırttı

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu’nu Kandil ile iltisaklı gösteren videoların montaj olduğunu itiraf ettiği TRT yayınına ait görüntüler, kanalın isteği üzerine Twitter'da kaldırıldı. TRT telif haklarını gerekçe göstererek videoyu şikayet etti.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreci boyunca muhalefetin Kandil ile bağlantıları olduğu yönünde iddialarda bulundu. Erdoğan, mitinglerinde PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısına montajlanan videoyu izletti.

22 Mayıs’ta TRT yayınına katılan Erdoğan, söz konusu videonun montaj olduğunu itiraf etti.

TRT HAREKETE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından, Erdoğan’ın itiraf ettiği anların yer aldığı videoyu paylaşarak, "Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" tepkisini gösterdi.

Paylaşılan video için harekete geçen TRT, 'telif hakkı' bahanesiyle yayından kaldırttı. Sosyal medya'da TRT'ye ait pek çok dizi ve programa ait kısa videolar dolaşıyor. TRT yönetiminin sadece Kılıçdaroğlu videosu için harekete geçmesi, 'kamu yayıncılığı sorumluluğunu' taşımadığı, aksine AKP'nin propaganda makinası haline geldiği gerçeğini de perçinlemiş oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT, Erdoğan’ın 'montaj' itirafının yer aldığı... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:08:44