TRT, Erdoğan’ın 'montaj' itirafının yer aldığı görüntüleri kaldırttı

Paylaşılan video için harekete geçen TRT, 'telif hakkı' bahanesiyle yayından kaldırttı. Sosyal medya'da TRT'ye ait pek çok dizi ve programa ait kısa videolar dolaşıyor. TRT yönetiminin sadece Kılıçdaroğlu videosu için harekete geçmesi, 'kamu yayıncılığı sorumluluğunu' taşımadığı, aksine AKP'nin propaganda makinası haline geldiği gerçeğini de perçinlemiş oldu.











AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreci boyunca muhalefetin Kandil ile bağlantıları olduğu yönünde iddialarda bulundu. Erdoğan, mitinglerinde PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısına montajlanan videoyu izletti.22 Mayıs’ta TRT yayınına katılan Erdoğan, söz konusu videonun montaj olduğunu itiraf etti.Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından, Erdoğan’ın itiraf ettiği anların yer aldığı videoyu paylaşarak, "Montajcı sahtekar. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" tepkisini gösterdi.