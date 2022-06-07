Samanyolu Haber /Gündem / TRT, filmdeki 'sürtük' kelimesini sansürledi /07 Haziran 2022 09:08

TRT, filmdeki 'sürtük' kelimesini sansürledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "sürtük" kelimesi, iktidar medyasına yeni bir sansür alanı açtı. TRT2, Unforgiven isimli filmde "sürtük" kelimesini sansürledi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, TRT2'de yayımlanan Unforgiven isimli filmde "sürtük" kelimesinin sansürlendiğini yazdı. "İyi bir sinema izleyicisi bir dostum aradı." diyen Ataklı, "Demek ki TRT, sürtük ifadesini sakıncalı buluyor." değerlendirmesini yaptı.

Ataklı'nın köşesinden aktardıkları şöyle:

İyi bir sinema izleyicisi bir dostum aradı.

“Biraz önce TRT2’de Unforgiven filmini izledim, ne oldu biliyor musun?” diye sordu.

Güldüm tabii, “Yahu nereden bileyim?”

“Dur dur, anlatayım” dedi ve devam etti:

“Filmin bir sahnesinde, bar sahibi yanında çalıştırdığı kadınlara, “Sizi gidi aptal sürtükler” diye bağırıyor.

TRT’ciler ‘sürtük’ kelimesi geçtiğinde biplediler.”

Karşılıklı kahkaha attık tabii.

Demek ki TRT yönetimi “sürtük” kelimesinin ahali tarafından duyulmasını sakıncalı kabul ediyor.

Şimdi merak ediyorum, her ne kadar saray medyası henüz sürtük konusuna pek girmediyse bile, ola ki bu konuşmayı bir daha yayınlaması gerekirse AKP genel başkanının ağzından o kelime çıktığında yine bipleme yapacaklar mı?

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