TRT'den dikkat çeken Murat Söylemez açıklaması

"Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine başsağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi? Biz sizin yanınızdayız."





"'Muhalifleri hedef alan muhabir' iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT'nin çalışanı değildir. Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; kurumumuzun personel yapısında hiçbir zaman yer almamıştır. Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır."



























Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan'daki CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cunta" eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden "Haddini bil" diye yanıt vermişti. Murat Söylemez isimli bir TRT muhabiri, Fidan'ın bu paylaşımına Rusya'daki muhaliflerin durumunu hatırlatarak şu yorumu yapmıştı:Bu yorumun ardından Söylemez'in TRT Haber ekranlarında muhabir olarak yer aldığı görselleri sosyal medyada paylaşıldı. TRT Kurumsal hesabı da X üzerinden yaptığı paylaşımda Söylemez'in TRT çalışanı olmadığını, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağladığını ve kurumun personel yapısında hiçbir zaman yer almadığını ifade etti. TRT'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:TRT, muhabirin kendi çalışanı olduğunu yalanlarken Bayburt Defterdarlığı'nın web sitesinde 7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan bir duyuruda Murat Söylemez'in 'TRT Haber Bayburt Temsicisi' olarak defterdarlığı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Ziyarete ilişkin geçilen bilgide ''Defterdarımız Naci GÜNAYDIN’ı, TRT Haber Bayburt temsilcisi Murat SÖYLEMEZ ve Anadolu Ajansı Muhabiri Beşir KELLECİ Makamında ziyaret ettiler'' ifadeleri yer aldı.Diğer yandan Bayburt Valiliği'nin, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında Söylemez'in TRT Haber muhabiri olarak valiliğe ziyarette bulunduğunu bildiren bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.Muhaliflere 'suikast' imasında bulunan TRT muhabiri Murat Söylemez hakkında TRT Genel Müdürü "Personelimiz değil" açıklaması yapmışken, söz konusu kişinin TRT canlı yayınında 'TRT Haber muhabiri' şeklinde tanıtıldığı ortaya çıktı.