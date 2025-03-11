TRT, 'İmamoğlu'nun danışmanı gözaltında' diye haber yaptı, İBB'den cevap geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.





Bu kapsamda İstanbul’daki 15 ilçe belediyesi ile Samsun, Bursa ve İzmir illerinde toplam 34 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.





İBB'DEN "İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI GÖZALTINDA" HABERLERİNE YALANLAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 kişinin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı K.Ö.'nün de yer aldığı bazı iktidara yakın yayın organlarında öne sürüldü.





Söz konusu iddialara İBB'den flaş yanıt geldi.





HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

X'te İBB Tekzip hesabından yapılan paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır. Sayın İmamoğlu’nun danışmanlarının listesi kurumsal web sayfamızda bulunmaktadır" denildi.