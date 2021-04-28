Samanyolu Haber /Gündem / TRT imzacı Gürdeniz'i sildi /28 Nisan 2021 11:07

TRT imzacı Gürdeniz'i sildi

TRT, ‘Mavi Vatan’ ismini bulan Montrö bildirisinde imzası bulunan 103 emekli amiralden birisi olan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile Mavi Vatan belgeseli için yaptığı röportajı yayımlamadı.

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TRT’nin hazırladığı Mavi Vatan belgeseli için ‘Mavi Vatan' kavramını ortaya atan Cem Gürdeniz ile Mart ayında İstanbul Boğazı’nda 4 saate yakın çekim yaptığı öğrenildi. TRT, dün yayımlanan belgeselde Gürdeniz ile röportaj yaptığı kısmı yayımlamadı. TRT, belgeselde emekli Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, enerji uzmanı Emin Emrah Danış ve akademisyen Doç. Dr. İlhan Ege'nin değerlendirmelerine yer verdi.

Sözcü'nün ulusalcı yazarı Aytunç Erkin, belgeselin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabında, "TRT, Mavi Vatan belgeselinde Amiral Cem Gürdeniz röportajını kullanmadı... Mavi Vatan’ın isim babası belgeselinde yok. Devrim önce evlatlarını yer!" dedi. Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Erkin'in paylaşımını retweet etti.

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