TRT muhabiri uyuşturucudan tutuklandı

TRT World’un Suriye’den haberler veren muhabirinin Şam’da Emevi Camii yakınlarında tutuklandığı ileri sürüldü. Medyaradar’ın aktardığına göre; TRT World’un muhabiri Obaida Hitto’un bir kafede unuttuğu çantası karakola teslim edildi. Karakolda çantanın içinde 50 gram uyuşturucu olduğu belirtildi. Karakola çantasını almaya giden muhabirin tutuklandığı kaydedildi.





Hitto’nun Emevi Cami’nin yakınlarındaki bir karakolda tutulduğu ve 6 yıl hapis cezasıyla yargılandığı da iddia edildi. Olayın ardından Hitto’nun yanındaki kameramanın Türkiye’ye döndüğü bildirildi.





Obaida Hitto’nun, 2013 yılında Suriye muhalefeti ve Ulusal Koalisyonu tarafından kurulan geçici hükûmetin ilk Başbakanı olan babası Gassan Hitto’dan yardım istediği, ancak destek alamadığı da belirtildi.