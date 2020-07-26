TRT 'muhalif sanatçılara' ambargo uyguluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanal, TRT’nin Türkiye’de halkın vergileriyle faaliyetlerini sürdüren, kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu olduğunu hatırlattı.







Özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip olarak temelleri atılan TRT’nin tarafsız olmasının beklendiğini vurgulayan Tanal, “Ancak TRT’ye AKP iktidarından bu yana uyması gereken tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği suçlaması yöneltilmektedir. Ayrıca sadece AKP’ye yakınlığıyla bilinen, iktidara yönelik övgü dolu sözler sarf eden sanatçıların TRT ekranlarında kendilerine yer bulabildiği, TRT’de program yapabildiği eleştirileri dile getirilmektedir” ifadelerini kullandı.





MUHALİF SANATÇILAR İÇİN AMBARGO LİSTESİ Mİ HAZIRLANDI?





CHP’li vekil Tanal’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği TRT soruları şöyle:





1- TRT ekranlarına çıkacak, ücret karşılığı program yapacak sanatçılar, tiyatrocular, şarkıcılar, türkücüler, müzisyenler, dizi ve sinema oyuncuları, hangi kriterler dikkate alınarak seçilmektedir?





2- Sanatçılar, tiyatrocular, şarkıcılar, türkücüler, müzisyenler, dizi ve sinema oyuncuları, belli kriterler, kurallar, şartlar, gerekçeler gözetilerek mi TRT’ye çıkarılmaktadır? TRT’ye sanatçı çıkarma, para karşılığı program yaptırma kriterleri, kuralları, şartları, gerekçeleri nelerdir?





3- İktidara yakın olmayan, muhalif sanatçıların TRT ekranlarına çıkarılmaması, TRT’de program yapmaması, emekleri karşılığında TRT’den ücret almaması için bir ‘ambargo listesi’ mi hazırlanmıştır? Bu ambargo listesi kim ya da kimler tarafından hazırlanmıştır? Bu ambargo listesinde kaç sanatçı vardır? TRT’nin kara listesine alınan sanatçıların isimleri nelerdir?





4- TRT ekranlarına çıkarılacak, TRT’de program yapacak sanatçılar kim ya da kimler tarafından belirlenmektedir?







