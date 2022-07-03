TRT’nin temsil ve ağırlama gideri 100 milyon lirayı geçti

2021’de elektrik faturaları aracılığı ile halktan 1 milyar 355 milyon 967 milyon TL toplayan TRT’nin fahiş giderleri belli oldu. TRT’nin 2019’da 34,2 milyon TL olan temsil, tanıtım ve konuk ağırlama harcaması 2021 itibarıyla 100,7 milyon TL’ye yükseldi.







SARAY’A YAKIN İSİMLER YÖNETİMİNDE

Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin’in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, iktidarın resmi yayın organına dönüşen TRT’nin harcamaları dudak uçuklattı. Harcamalarını 2021 yılında neredeyse ikiye katlayan kurumun kasasından tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için 100 milyon TL’nin üzerinde para çıktığı belirlendi.





TEMSİL, AĞIRLAMA İÇİN REKOR HARCAMA

TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerince yöneltilen sorulara verdiği yazılı yanıtlar, yüksek harcamaları gözler önüne serdi. Yanıtlara göre, “Temsil, tanıtım ve konuk ağırlama” kalemi TRT’nin en büyük harcama kalemlerinden birini oluşturdu. TRT’nin 2021 yılındaki temsil, tanıtım ve konuk ağırlama gideri 100 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşti. Temsil, tanıtım ve konuk ağırlama harcamasında 2019 yılına göre yüzde 194, 2020 yılına göre de yüzde 57 artış yaşandı. 2020’deki toplam harcama 64 milyon 100 bin TL’ydi.





YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 9 BİN LİRA MAAŞ

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Atila Sertel’in TRT’deki maaşlara yönelik sorusu da kurum yönetimince yazılı olarak yanıtlandı. Sertel’e gelen yanıta göre, TRT’de 2022 Ocak ayı itibarıyla kadro karşılığı personelin en yüksek maaşının 20 yıl hizmete göre, 19 bin 720 TL olduğu bildirildi. Yanıtta, TRT’de 2020 yılında 7 bin 259 TL yönetim kurulu ücretinin 2021 yılı ücretinin yüzde 23 zamlandığı da kaydedildi. Buna göre, aralarında Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin’in de olduğu TRT Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları 8 bin 935 TL ile ifade edildi.