Samanyolu Haber /Gündem / TRT’nin temsil ve ağırlama gideri 100 milyon lirayı geçti /03 Temmuz 2022 13:17

TRT’nin temsil ve ağırlama gideri 100 milyon lirayı geçti

TRT'nin 2019’da 34,2 milyon TL olan temsil, tanıtım ve konuk ağırlama harcaması geçen yıl 100 milyon TL’yi geçti.

SHABER3.COM

 2021’de elektrik faturaları aracılığı ile halktan 1 milyar 355 milyon 967 milyon TL toplayan TRT’nin fahiş giderleri belli oldu. TRT’nin 2019’da 34,2 milyon TL olan temsil, tanıtım ve konuk ağırlama harcaması 2021 itibarıyla 100,7 milyon TL’ye yükseldi.

SARAY’A YAKIN İSİMLER YÖNETİMİNDE
Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin’in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, iktidarın resmi yayın organına dönüşen TRT’nin harcamaları dudak uçuklattı. Harcamalarını 2021 yılında neredeyse ikiye katlayan kurumun kasasından tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için 100 milyon TL’nin üzerinde para çıktığı belirlendi.

TEMSİL, AĞIRLAMA İÇİN REKOR HARCAMA
TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerince yöneltilen sorulara verdiği yazılı yanıtlar, yüksek harcamaları gözler önüne serdi. Yanıtlara göre, “Temsil, tanıtım ve konuk ağırlama” kalemi TRT’nin en büyük harcama kalemlerinden birini oluşturdu. TRT’nin 2021 yılındaki temsil, tanıtım ve konuk ağırlama gideri 100 milyon 732 bin TL olarak gerçekleşti. Temsil, tanıtım ve konuk ağırlama harcamasında 2019 yılına göre yüzde 194, 2020 yılına göre de yüzde 57 artış yaşandı. 2020’deki toplam harcama 64 milyon 100 bin TL’ydi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 9 BİN LİRA MAAŞ
Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Atila Sertel’in TRT’deki maaşlara yönelik sorusu da kurum yönetimince yazılı olarak yanıtlandı. Sertel’e gelen yanıta göre, TRT’de 2022 Ocak ayı itibarıyla kadro karşılığı personelin en yüksek maaşının 20 yıl hizmete göre, 19 bin 720 TL olduğu bildirildi. Yanıtta, TRT’de 2020 yılında 7 bin 259 TL yönetim kurulu ücretinin 2021 yılı ücretinin yüzde 23 zamlandığı da kaydedildi. Buna göre, aralarında Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin’in de olduğu TRT Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları 8 bin 935 TL ile ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT’nin temsil ve ağırlama gideri 100 milyon lirayı geçti Sonraki Haber >>

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:23:53