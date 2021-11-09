TRT payının kaldırılması, alev alan faturaları ne kadar düşürecek

YÜZDE 3 DÜŞECEK





CHP KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı.Elektirik faturalarında yüzde 2 oranında TRT payı yüzde 0.7 oranında da enerji fonu kesintisi yer alıyor. TÜİK verilerine göre, elektrik ücretinin toplam TÜFE üzerinde yüzde 2.7 etkisi bulunuyor.Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, bu kararla elektrik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.TRT payının kaldırılmasını ilk olarak gündeme getiren siyasi partilerden birisi CHP'ydi. CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na 2018 yılında sunduğu kanun teklifinde, “Elektrik faturalarında halihazırda TRT payı, kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli vb. Birçok gider yer almaktadır. Bu nedenle faturalarda artışa neden olan söz konusu unsurların kaldırılarak ve tüketicinin yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır” ifadeleriyle elektrik faturalarında TRT payının kaldırılması teklif edilmişti. CHP'nin önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.TRT payının elektrik faturalarından kaldırılmasının ardından CHP'li vekillerden peş peşe açıklama gelmişti.