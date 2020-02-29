Samanyolu Haber /Gündem / TRT resmi olarak İdlib'den Avrupa'ya kaçak gidiş haritası yayınladı /29 Şubat 2020 15:21

TRT resmi olarak İdlib'den Avrupa'ya kaçak gidiş haritası yayınladı

TRT Arapça, İdlib'den yola çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya hangi yollardan ulaşabileceğine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir harita paylaştı.

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Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan gerilim ve Şam rejiminin saldırısı sonrası 36 askerinin şehit olmasının ardından Türkiye göçmenlerin Avrupa'ya geçişine müsaade edeceğini gayrı resmi olarak açıklamış, Ege Denizi kıyılarıyla, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı üzerinde bir hareketlilik başlamıştı.

TRT Arapça televizyon kanalı, Twitter hesabında "Fransa'ya giden yol" başlığıyla paylaştığı haritada Suriye'nin İdlib şehrinden bir ok çıkartarak Türkiye üzerinde dört farklı yol kullanılarak Avrupa'ya gidilebileceğini belirtiyor.

Turkuaz ve sarı renkli 2 güzergah, 4 farklı deniz yolu

Sarı renkle çizilen ilk güzergahta İdlib'den Kayseri, oradan İstanbul, Edirne ve Tekirdağ üzerinden Yunanistan Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerini kara yoluyla geçerek Avusturya, Almanya ve Fransa'ya gidilebileceği gösterilmiş. Sarı renkli güzergah haritanın sol alt kısmında "vahşi-zorlu yol" olarak tanımlanıyor.

Turkuaz renkle gösterilen diğer güzergahsa yine İdlib'den başlayarak, Muğla Bodrum, Aydın Kuşadası, İzmir Çeşme ve Balıkesir Ayvalık ilçeleri üzerinden "deniz yoluyla" Yunanistan ana kıtası, oradan yine deniz yoluyla İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde son buluyor.

Mesajın açıklama kısmındaysa, "Fransa'ya giden yol... Türkiye'den gelen mültecilerin Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak için izleyebilecekleri olası yolların açıklayıcı bir haritası" ifadelerine yer veriliyor. Harita'nın sağ alt köşesindeyse İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı belirtilmiş.

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