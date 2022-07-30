Samanyolu Haber /Gündem / TRT sunucusu Ersoy Dede'nin yalanı ortaya çıktı: Ekran yasağının sebebi SBK mı? /30 Temmuz 2022 09:59

TRT sunucusu Ersoy Dede'nin yalanı ortaya çıktı: Ekran yasağının sebebi SBK mı?

TRT 1 Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede’nin Sezgin Baran Korkmaz’la yakın olduğu nedeniyle TRT Genel Müdürü tarafından ekrana çıkmasının yasaklandığı iddia edilmiş, ancak Dede bu iddiayı 'Yıllık izindeyim' diyerek yalanlamıştı.

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Nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye'den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD'ye iade edilen SBK Holding ve SBK Vakfı'nın Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığı iddia edilen gazeteciler listesi medya gündemine bomba gibi düştü.

Listede ismi yer alan gazeteciler açıklama yaparak iddiaları reddetti. Öte yandan TRT 1 Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede’nin dün ekranda yer almaması dikkat çekti.

İddiaya göre TRT binasına giden sunucu Ersoy Dede'ye "Bugün sen yoksun" denildi.

TRT 1'de Ersoy Dede'nin yerine haberleri Canan Yener Reçber sundu.

Ersoy Dede'ye, Sezgin Baran Korkmaz ile olan yakınlığı nedeniyle TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ekran yasağı konduğu öne sürüldü.

Odatv’nin ulaştığı Ersoy Dede yıllık izne çıktığını belirterek, Sezgin Baran Korkmaz iddialarına ise “Deli saçması” dedi.

Dede, yaptığı açıklamada "İzindeyim. Birkaç gün evdeyim. Olağanüstü bir durum yok. Normal senelik izindeyim. Eşimle tatil planlamasını beraber yaptık. İzin kullandığımız oluyor” diye konuştu.

Oysa Ersoy Dede'nin olaydan bir gün önce yani 27 Temmuz Çarşamba günkü yayında iki kez “Nasipse yarın akşam burada buluşmak üzere” dediği ortaya çıktı.
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