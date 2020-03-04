TRT’ye bir yılda sınavsız 3 bin 149 kişi alındı!

Tasarruf başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle bin 774 kişiyi emekli eden, 169 kişiyi de istihdam fazlası personel olarak farklı kurumlara gönderen TRT yönetiminin, 2019 yılında sınavsız olarak 3 bin 149 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli personelleri yüzde 30 ve yüzde 50 oranında verdiği teşviklerle emekliliğe zorlayan TRT yönetimi, yeni alınan personellerle birlikte toplamda 8 bin 452 kişiye ulaşarak TRT tarihinin personel rekorunu kırdı.





TASARRUF DEDİLER, İKİ KATI PERSONEL ALDILAR

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, KİT Alt Komisyonu toplantısında personele ilişkin yönelttiği soruya verilen yanıta yönelik açıklamalarda bulundu. 2017 yılında 7 bin 133 personeli bulunan, 2018 yılında KHK ile bin 774 kişinin emekli edilmesiyle 5 bin 303 personele düşen TRT’de 2019 yılında 3 bin 149 kişinin sınavsız olarak işe alındığını aktaran Sertel, “Deneyimli isimleri dayatma ve teşviklerle emekliliğe zorladılar. Emekli olmamak için direnenleri ve muhalif gördükleri isimlerin birçoğunu da istihdam fazlası personel ilan ederek farklı kurumlara gönderdiler. Bütün bunlardan sonra gönderdikleri personelin neredeyse iki katı kadar yeni personel aldılar” dedi.





HANGİ KRİTERLERE GÖRE ALINDI?

İletişim fakültelerinden mezun olan binlerce gencin işsiz olduğu bir ortamda yeni alınan personelin sınavsız ve liyakatsız olarak işe alınmasını eleştiren CHP Milletvekili Sertel, 3 bin 149 kişinin hangi kriterlere göre alındığının açıklanması gerektiğini söyledi.





TRT’NİN GELİRİ 3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

8 bin 452 kişiyle tarihinin en yüksek personel sayısına ulaşan TRT’nin halktan kesilen vergilerden elde edilen gelir anlamında da rekor kırdığını hatırlatan Sertel, “2019 yılında elektrik enerjisi hasılat payı olarak 1 milyar 45 milyon 98 bin 830, bandrol geliri olarak 1 milyar 757 milyon 93 bin 789, ilan reklam geliri olarak 306 milyon 710 bin 375 ve program satış geliri olarak 54 milyon 991 bin 213 olmak üzere toplam 3 milyar 163 milyon 894 bin 207 TL gelir elde ederek tarihinde ilk defa 3 milyarı geçmiştir” dedi.