Samanyolu Haber /Gündem / TRT’ye çıkıp iBB’yi suçlamıştı: Görüntüler güvenlik kamerasına yakalandı /06 Nisan 2025 13:13

TRT’ye çıkıp iBB’yi suçlamıştı: Görüntüler güvenlik kamerasına yakalandı

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiği iddia edilen Cihan Demirel'in 'Tevfik Göksu sayesinde kadro aldığını' iddia ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaları yalanlayan Tevfik Göksu suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz gün TRT Haber tarafından İETT usulsüzlük yapıldığı ve şefleri tarafından tehdit edildiği iddia edilen Cihan Demirel'in sosyal medyaya yayılan videoda kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü.


"TEVFİK GÖKSU'NUN KADROSUYLA"

Yayınlanan görüntülerde Cihan Demirel, bir otobüste, sohbet ettiği kişiye, Tevfik Göksu'nun yardımıyla kadroya girdiğini söylüyor ve "İETT'yi patlattık ya biz" dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında Cihan Demirel isimli kişi Ulaştırma Bakanlığı'nda işe girdiğini ve kadrosunun da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sayesinde olduğunu iddia etti.



TEVFİK GÖKSU'DAN JET YALANLAMA

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."

İETT DE AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında İETT'de resmi hesabından yaptığı açıklamada Cihan Demirel isimli şahsın hiçbir zaman İETT kadrosunda çalışmadığını söyledi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT’ye çıkıp iBB’yi suçlamıştı: Görüntüler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:20:26