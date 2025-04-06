TRT’ye çıkıp iBB’yi suçlamıştı: Görüntüler güvenlik kamerasına yakalandı

Geçtiğimiz gün TRT Haber tarafından İETT usulsüzlük yapıldığı ve şefleri tarafından tehdit edildiği iddia edilen Cihan Demirel'in sosyal medyaya yayılan videoda kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü.

















Konu hakkında İETT'de resmi hesabından yaptığı açıklamada Cihan Demirel isimli şahsın hiçbir zaman İETT kadrosunda çalışmadığını söyledi.









Yayınlanan görüntülerde Cihan Demirel, bir otobüste, sohbet ettiği kişiye, Tevfik Göksu'nun yardımıyla kadroya girdiğini söylüyor ve "İETT'yi patlattık ya biz" dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında Cihan Demirel isimli kişi Ulaştırma Bakanlığı'nda işe girdiğini ve kadrosunun da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sayesinde olduğunu iddia etti.İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınladı.Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:"İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz."