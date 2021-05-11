TRT yöneticileri de çift maaşlı çıktı!

Gelirinin yüzde 88’ini vatandaşlardan toplanan bandrol ücretleri ve elektrik faturalarından tahsil eden TRT’nin 2020 yılı faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyelerinin ayda 7 bin 259 TL ücret aldığı belirtildi.







Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, raporun mali tabloları içeren bölümünde, “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dönem kârını dağıtmayıp kendi bünyesinde bırakmaktadır. 2020 yılında yönetim kurulu üyesi başına aylık ortalama 7 bin 259 TL üyelik ücreti ödenmiştir” denildi.





TRT'nin 6 yönetim kurulu üyesinin 4'ü ise farklı kurumlarda da görev yapıyor. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Eren TÜRKSAT, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise Basın İlan Kurumu'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. AKP eski milletvekili Mustafa Akış da, TRT'deki görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak çalışıyor. TRT'nin yönetim kurulu üyelerinden Ali Osman Öztürk de Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyor.





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2004 ve 2019 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarına yansıtılarak ödenen TRT payının 50 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı.





Geçtiğimiz yılı kârla kapattı





TRT'nin faaliyet raporuna göre, kurum 2020 yılını 496.5 milyon TL kâr ile kapattı. Bünyesindeki dizilerin ve yurtdışı yapımların maliyetini açıklamadığı gerekçesiyle eleştirilen kurum, raporda dizilerin maliyetine ilişkin yine bilgi paylaşmadı. Raporda, 2020'de 149 milyon TL yatırım harcaması yapıldığı belirtildi.