TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT Haber ekranlarında yayınlanan bir programda bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği üzerine konuşuldu.







Kaya, bağışıklık sistemi hakkında şunları söyledi: "Ülkemizin bağışıklık konusunda demir eksikliği açısından taranması lazım. Bu doğrultuda tedavileri yerine koymak lazım. D vitamini eksikliği de bağışıklığı düşürüyor."





Bu sözler üzerine sunucu Sermin Baysal Ata, "Şunu da hemen netliğe kavuşturmak istiyorum. Demir eksikliği konusunda tencere-tava gibi demir-döküm malzemeler kullanmak faydalı olur mu?" sorusunu yöneltti.





Kısa süreli şaşkınlık geçiren Kaya, "Hayır olmaz. Pekmez de faydalı olmaz." cevabını verdi.



