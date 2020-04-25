Samanyolu Haber /Medya / TRT'de demir-döküm tava skandalı! /25 Nisan 2020 22:38

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT Haber sunucularından Sermin Baysal Ata, bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirilebileceğine dair önerilerin yapıldığı yayında iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya demir-döküm tencere tava kullanımının vücuttaki demir eksikliğine iyi gelip gelmediğini sordu.

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TRT Haber ekranlarında yayınlanan bir programda bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği üzerine konuşuldu.

Kaya, bağışıklık sistemi hakkında şunları söyledi: "Ülkemizin bağışıklık konusunda demir eksikliği açısından taranması lazım. Bu doğrultuda tedavileri yerine koymak lazım. D vitamini eksikliği de bağışıklığı düşürüyor."

Bu sözler üzerine sunucu Sermin Baysal Ata, "Şunu da hemen netliğe kavuşturmak istiyorum. Demir eksikliği konusunda tencere-tava gibi demir-döküm malzemeler kullanmak faydalı olur mu?" sorusunu yöneltti. 

Kısa süreli şaşkınlık geçiren Kaya, "Hayır olmaz. Pekmez de faydalı olmaz." cevabını verdi.

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TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

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