Samanyolu Haber /Gündem / TRT'de ilk koronavirüs vakası! /24 Mart 2020 21:03

TRT'de ilk koronavirüs vakası!

10 bine yakın çalışanı bulunan TRT’de ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı.TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren’in TRT’deki ilk koronavirüs vakasını paylaştığı bildirildi.

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Medyaradar’ın haberine göre; 10 bine yakın çalışanı bulunan TRT’deki ilk vaka 56 yaşındaki bir yayın şefi. Daha önce beynindeki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren çalışanın hastanede yaptırdığı testler pozitif çıktı.

ÇALIŞANLARIN ÇOĞU EVDE

TRT’de geçtiğimiz haftalarda alınan önlemler kapsamında birçok çalışanın görevlerini evden sürdürmesi istenmiş ancak içeriden çalışması gereken personeller dönüşümlü olarak görev başında olmaya devam etmişti. Kurumda kronik hastalığı olan ve hamile personel için ise izin yazılmıştı.

REJİDE ORTAM GERİLDİ

İlk vaka sonrası TRT’de, spikerler ve stüdyo kameramanları ile Bilim Kurulu üyelerinin "riskli ortam" dediği Sevgi Stüdyosu rejisinde çalışanların ise büyük bir panik yaşadığı ve ortamın iyice gerildiği şimdilik gelen haberler arasında.

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