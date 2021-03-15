TRT'de 'yasak ürün' reklamı

TRT Spor'da "Stadyum" programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamı yapıldı. Spor tesisleri, okul kantinleri ve hastanelerde satışı ve reklamı yasak olan bu içeceklerin internetten satışı sırasında da "18 yaş" uyarısı ile karşı karşıya kalınıyor.





2017 yılında yapılan düzenleme ile enerji içeceklerinin spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyeceği ve reklamının yapılmayacağı kararı alınmıştı.





Gazete Duvar'ın haberine göre; enerji içeceği kaynaklı ölümlerin artması, en son 9 Mart’ta İstanbul’da 15 yaşında bir çocuğun uyumadan önce 1 litrelik enerji içeceği içmesinin ardından öldüğü iddiaları ile gündem gelmişti.





Tüketici Hakları Derneği de bir rapor hazırlayarak 1 litrelik enerji içeceğinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.





Derneğin raporunda şu bilgilere yer verilmişti:









'MARKETLER UYARILMALI'





“Tebliğde, 1 litredeki enerji içeceğinde bulunan kafein, inositol, glukoronolakton, taurin miktarı belirlenmiş olmasına karşın diğer maddelerin litredeki ağırlıkları belirtilmiyor. Tebliğde yarım litreyi geçmemek üzere içindeki maddelerin ağırlıkları belirtilmeli. Ama 1 litrelik ambalajlarda satışı kesinlikle yasaklanmalı. Denetimlere ve analizlere ağırlık verilmeli, tebliğdeki tatlandırıcıların kullanılabileceğine ilişkin hüküm kaldırılmalı. Bu içeceklerin 18 yaş altındaki çocuklara satışının yasak olduğu konusunda zincir marketler uyarılmalıdır.













Araştırmada enerji içeceklerinde bulunan ve hepsi de sentetik maddeler olan kafein, inositol, glukoronolakton, taurin gibi maddelerin birbiriyle etkileşim göstermesi nedeniyle, sağlık yönünden risk oluşturabileceği belirtilmektedir. Bu riskler arasında ani kalp krizi, böbrek yetmezliği; şeker, pankreas, bağırsak hastalıkları, Haşimato, Alzheimer; alkol ile birlikte tüketildiğinde ani ölüm riski, psikolojide bozulma, karaciğerde yağlanma, çeşitli kanser hastalıkları, tansiyon, fazla tüketildiğinde kafein zehirlenmesi, tüketilmediğinde mutsuzluk, hamilelikte ise düşük riski yer almaktadır.”