TRT'de yorumcu skandalı: Çilingiroğlu ‘yayına alkollü mü çıktı?

Fenerbahçe ile Ankaragücü maçı öncesi TRT’deki, Hünkar Mutlu’nun sunduğu, Spor Haftasonu programına katılan futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun sözleri ve davranışları tepki topladı. Çilingiroğlu, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında, ‘Şu Ersun Yanal seviliyor, inanamıyorum felan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe’ye yakıştıramadığım bir teknik direktör. Duruş olarak, futbol olarak ne beyanlar olarak…’ ifadelerini kullandı.





ALKOL TESTİ YAPIN

Çilingiroğlu’nun konuşurken dilinin sık sık sürçmesi ve tavırları ‘alkollü mü?’ sorusunu akıllara getirdi. Çilingiroğlu’nun tavırları sosyal medyada da gündem oldu.l Yapılan paylaşımlarda Çilingiroğlu ve devlet kanalı TRT’ye göndermeler var. Paylaşımlarıyla TRT’ye gönderme yapan sosyal medya kullanıcıları, ‘TRT yorumcularına yayın öncesi alkol testi uygulansın’ dedi







