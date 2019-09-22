Samanyolu Haber /Spor / TRT'de yorumcu skandalı: Çilingiroğlu ‘yayına alkollü mü çıktı? /22 Eylül 2019 12:00

TRT'de yorumcu skandalı: Çilingiroğlu ‘yayına alkollü mü çıktı?

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun TRT'deki sözleri sosyal medyada olay oldu...

TRT’de yorumcu skandalı

Fenerbahçe ile Ankaragücü maçı öncesi TRT’deki, Hünkar Mutlu’nun sunduğu, Spor Haftasonu programına katılan futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun sözleri ve davranışları tepki topladı. Çilingiroğlu, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında, ‘Şu Ersun Yanal seviliyor, inanamıyorum felan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe’ye yakıştıramadığım bir teknik direktör. Duruş olarak, futbol olarak ne beyanlar olarak…’ ifadelerini kullandı.

ALKOL TESTİ YAPIN
Çilingiroğlu’nun konuşurken dilinin sık sık sürçmesi ve tavırları ‘alkollü mü?’ sorusunu akıllara getirdi. Çilingiroğlu’nun tavırları sosyal medyada da gündem oldu.l Yapılan paylaşımlarda Çilingiroğlu ve devlet kanalı TRT’ye göndermeler var. Paylaşımlarıyla TRT’ye gönderme yapan sosyal medya kullanıcıları, ‘TRT yorumcularına yayın öncesi alkol testi uygulansın’ dedi


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TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı

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