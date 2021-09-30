TRT'deki üst düzey ayrılık sosyal medyadan duyuruldu

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) kısa bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine de yansıdı.





TRT’de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDU





Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam edeceğim."





YAHYA BOSTAN KİMDİR?





Türk gazeteci ve yazar Yahya Bostan, 1981'de İstanbul'da doğdu.





Bostan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı.





Meslek hayatı boyunca İstanbul, Washington ve Ankara’da çalıştı. Star ve Sabah gazetelerinin dış haberler biriminde editörlük yapan Yahya Bostan, Sabah gazetesi Ankara bürosunda Başbakanlık muhabirliği ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aynı gazetede yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından TRT Haber Kanal Koordinatörü oldu.





Bostan, muhabirliği sırasında politika, diplomasi, güvenlik ve istihbarat alanlarında birçok habere imza attı. Dış politika analizleri Kriter, Anlayış dergilerinde yayımlandı. Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.





Köşe yazıları ayrıca, İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinde 2014’ten bu yana yayımlanıyor.



