Samanyolu Haber /Medya / TRT'deki üst düzey ayrılık sosyal medyadan duyuruldu /30 Eylül 2021 19:09

TRT'deki üst düzey ayrılık sosyal medyadan duyuruldu

TRT bünyesinde bir süre önce bir takım görev değişikliklerine gidilmişti. Bugün ise TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığımı açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) kısa bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine de yansıdı.

TRT’de bugün üst düzey bir ayrılık yaşandı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, 4 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kanalla yollarının ayrıldığını Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyuran Yahya Bostan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"4 yıldır sürdürdüğüm TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevimin sonuna geldim. Çok sevdiğim mesleğimi, gazeteciliği farklı kulvarlarda sürdürmeye devam edeceğim."

YAHYA BOSTAN KİMDİR?

Türk gazeteci ve yazar Yahya Bostan, 1981'de İstanbul'da doğdu.

Bostan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı.

Meslek hayatı boyunca İstanbul, Washington ve Ankara’da çalıştı. Star ve Sabah gazetelerinin dış haberler biriminde editörlük yapan Yahya Bostan, Sabah gazetesi Ankara bürosunda Başbakanlık muhabirliği ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aynı gazetede yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından TRT Haber Kanal Koordinatörü oldu.

Bostan, muhabirliği sırasında politika, diplomasi, güvenlik ve istihbarat alanlarında birçok habere imza attı. Dış politika analizleri Kriter, Anlayış dergilerinde yayımlandı. Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 

Köşe yazıları ayrıca, İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinde 2014’ten bu yana yayımlanıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT'deki üst düzey ayrılık sosyal medyadan duyuruldu Sonraki Haber >>

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:41