TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT Haber ekibinden muhabir Elif Akkuş ve kameraman Ülkü Betül Şarman ‘Cezaevinde 24 saat’ isimli dosya haber için adli suçlu kadınlar ve çocuklarıyla demir parmaklıklar ardında kalan annelerin olduğu cezaevlerinden Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na girdi.







TRT Haber ekibi cezaevinde kalan mahkumların hayatından kimi kesitler sunarken, cezaevine adeta çok yıldızlı otel gibi bahsedildi. Kapasitesinin üzerinde mahkum bulundurmak, sıcak ve soğuk su azlığı, yemek yetersizliği, yetersiz ısınma ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinin yanı sıra insan hakkı ihlalleri gibi konularla zaman zaman gündem olan cezaevi için haberde 'Sincan Cezaevinin modern şartları' başlığı kullanıldı.





Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise anneleriyle birlikte demir parmaklıklar ardında bir hayat sürmek zorunda kalan çocukların anlatıldığı kısımdı. Cezaevinde kalan 6 yaşından küçük çocukların sabah saatlerinde kreş ve anaokuluna gidişleri de görüntülendi. Programda çocukların özgürlüğünden mahrum bırakılmaları 'Net olan bir gerçek var ki, buradaki çocuklar aslında dışarıdaki gerçek yaşamda, normal yaşamlarında olduğundan daha fazla sahip çıkılıyorlar" diyerek savunuldu.











