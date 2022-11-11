Samanyolu Haber /Gündem / TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara dışarıdakinden daha iyi bakılıyor /11 Kasım 2022 16:15

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT Haber ekibi, ‘Cezaevinde 24 saat’ isimli dosya haber için adli suçlu kadınlar ve çocuklarıyla demir parmaklıklar ardında kalan annelerin olduğu cezaevlerinden Sincan Kapalı ceza ve infaz kurumunu haber yaptı. Yaşanan insan hakları ihlalleri sebebiyle gündemden düşmeyen cezaevi haberde 'modern' diye övülürken demir parmaklıklar ardında ve özgürlüğünden mahrum çocuklara dışarıdakinden daha iyi bakıldığı ileri sürüldü.

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT Haber ekibinden muhabir Elif Akkuş ve kameraman Ülkü Betül Şarman ‘Cezaevinde 24 saat’ isimli dosya haber için adli suçlu kadınlar ve çocuklarıyla demir parmaklıklar ardında kalan annelerin olduğu cezaevlerinden Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na girdi.

TRT Haber ekibi cezaevinde kalan mahkumların hayatından kimi kesitler sunarken, cezaevine adeta çok yıldızlı otel gibi bahsedildi. Kapasitesinin üzerinde mahkum bulundurmak, sıcak ve soğuk su azlığı, yemek yetersizliği, yetersiz ısınma ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinin yanı sıra insan hakkı ihlalleri gibi konularla zaman zaman gündem olan cezaevi için haberde 'Sincan Cezaevinin modern şartları' başlığı kullanıldı. 

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise anneleriyle birlikte demir parmaklıklar ardında bir hayat sürmek zorunda kalan çocukların anlatıldığı kısımdı. Cezaevinde kalan 6 yaşından küçük çocukların sabah saatlerinde kreş ve anaokuluna gidişleri de görüntülendi. Programda çocukların özgürlüğünden mahrum bırakılmaları 'Net olan bir gerçek var ki, buradaki çocuklar aslında dışarıdaki gerçek yaşamda, normal yaşamlarında olduğundan daha fazla sahip çıkılıyorlar" diyerek savunuldu. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara dışarıdakinden... Sonraki Haber >>

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:58