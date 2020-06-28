Samanyolu Haber /Gündem / TRT'nin eski başspikeri Cihangir Gökhan hayatını kaybetti /28 Haziran 2020 21:27

TRT'nin eski başspikeri Cihangir Gökhan hayatını kaybetti

TRT'nin eski başspikerlerinden olan Cihangir Gökhan'ın 77 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında vefat etti.

TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları kamuoyuna aktarmıştı.

Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker’in naaşı 29 Haziran Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
TRT'den başsağlığı mesajı
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, usta spiker Göker'in vefatı dolayısıyla Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.

Eren, "TRT'nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker, hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.
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