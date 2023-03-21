TRT'nin Osman Öcalan'ı yayına çıkarma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

AKP'nin İstanbul'lu kaybettiği yerel seçimler öncesinde kürt oylarını alabilmek için TRT yayınına çıkardığı Osman Öcalan'ın, farklı davalardan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da olduğu ve yurtdışında yakalanması halinde Türkiye'ye iade edilmesi için hakkında iade talepnamesi düzenlendiği belirlendi.







67 SANIKLI DAVADA CEMİL BAYIK’LA YARGILANIYOR

Osman Öcalan'ın yine terörist elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 67 PKK'lı ile birlikte terör örgütü PKK'nın Siverek-Hilvan'daki aşiretlere yönelik kanlı saldırılarıyla ilgili Siverek Ağır Ceza Mahkemesinde gıyabi tutuklu sanık olarak yargılandığı belirlendi.







Sözcü'nün haberine göre katıldığı silahlı saldırılar, emir ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle eski TCK'nın 125. Maddesi uyarınca “Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırarak yerine Marksist ve Leninist ilkelere dayalı sözde Kürdistan devleti kurmak ve bu amaçlı vahamet arz eden nitelikle eylemlerde bulunmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı öğrenildi.





SİVEREK’TE BUCAKLAR, HİLVAN’DA SÜLEYMANLAR AŞİRETİ

Siverek-Hilvan'daki saldırılarda terör örgütü henüz PKK adını almadan önce “Apocular-UKO'cular adıyla (Sözde Ulusal Kurtuluş Ordusu) Bucak ve Süleymanlar aşiretini hedef almıştı.





Terörist Osman Öcalan'ın Hakkâri, İran ve Irak sınırında katıldığı silahlı baskınlar, talimatını verdiği bombalı saldırılar nedeniyle hakkında açılan iki ayrı dava dosyasının da Siverek'te görülen ana dava dosyasıyla birleştirildiği ortaya çıktı.





Osman Öcalan'ın 15 Kasım 2021 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ölmesi ve Irak'ta defnedilmesi nedeniyle nüfus ve aile tablosundaki kayıtlardan düşümü yapılmadığı için halen resmi kayıtlarda sağ görünmesi nedeniyle de hakkındaki dava ile ilgili herhangi bir düşme kararı verilmediği öğrenildi.







Öcalan'ın üç ayrı dava dosyasında yargılandığı için hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı varken ve bu durum Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca da bilindiği halde İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde TRT'ye çıkarıldığı anlaşıldı.





AİHS'NİN 16. MADDESİNE GÖRE GEÇİCİ TUTUKLAMA VE İADE

Hakkında kapatılan Diyarbakır 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde de ayrıca dava dosyası bulunan Osman Öcalan'la ilgili düzenlenen iade talepnamesinde, sanığın örgütte yönetici ve kumandaya haiz kişi konumunda olması, verdiği emir ve talimatlarla Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda gerçekleştirilen yaygın terör eylemlerinden doğrudan sorumlu olup on binlerce masum sivil vatandaş ile güvenlik güçlerinin ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor.







Öcalan'ın yakalandığı yerde iade edilmesi için Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 16. Maddesi uyarınca iadesine karar verilerek geçici olarak tutuklanması gerektiği belirtiliyor.





Buna rağmen TRT'ye çıkarılarak seçim sonuçlarıyla ilgili yorumları alınması kamuoyunun yoğun tepkisine neden olmuştu…