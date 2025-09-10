TRT'nin 'Teşkilat'ında büyük şok: Paraları alıp kaçtı!

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan ve son olarak TRT'nin çok izlenen dizisi Teşkilat'ta oynayan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Mengiroğlu farklı farklı birçok bankadan 5 milyon TL değerinde kredi çekti. Krediye ek olarak kredi kartından da 1.5 milyon TL harcama yapan Mengiroğlu, bu kez de piyasadan "Yatırım yapacağım" diyerek 10 milyon TL borç aldı. Sonrasında ise Mengiroğlu'ndan haber alınamadı.





Sosyal medya paylaşımları Mengiroğlu ve eşi Sena Mengiroğlu'nun Bali'de olduğunu ortaya koydu.





Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Bali'ye kaçtığı iddia edilen Mengiroğlu'na alacaklılar ulaşamıyor. Megiroğlu ne verilen adreste bulunabiliyor ne de telefonlara çıkıyor.





Alacaklılar ise son çareyi eşi Sena Mengiroğlu'nu aramakta buldu fakat Sena Mengiroğlu'ndan gelen cevap şaşırttı: "Biz ayrıldık. Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bir daha aramayın!"





Cevabın şaşkınlığa sebep olmasının sebebi Sena Mengiroğlu'nun eşi Ceyhun Mengiroğlu ile Bali'den fotoğraflar paylaşmış olması...