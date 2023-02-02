Samanyolu Haber /Gündem / TRT'nin yaklaşık 2 saatlik canlı yayınına katılan beş gazeteci, Erdoğan'a Sinan Ateş cinayetini sormadı! /02 Şubat 2023 15:05

TRT'nin yaklaşık 2 saatlik canlı yayınına katılan beş gazeteci, Erdoğan'a Sinan Ateş cinayetini sormadı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında beş gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin Erdoğan'a soru yöneltmemesi dikkati çekti.

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Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen ve saat 21.00'de başlayan TRT ortak yayınına; Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, program sunucusu olarak Pelin Çift, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Star gazetesi Açık Görüş Editörü Hale Kaplan ve TRT sunucusu Canan Yener Reçber katıldı.

Bir saat 47 dakika süren yayında şu başlıklar konuşuldu:

“Yeter, söz milletindir’ sloganı nasıl ortaya çıktı?”, “Türkiye Yüzyılı söyleminden ne anlamalıyız?”, “Altılı Masa toplantıları: Ortak aday belirlenemedi”, “Altılı Masa'nın adayı kim olacak?”, “Üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamaz iddiaları”, “Koalisyonla geçen yıllar”, “Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni”, “Başörtüsüne anayasal güvence”, “AK Parti gençlere yönelik hangi adımları attı?”, “Gençlere yönelik projeler”, “EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesi”, “Meclis'teki EYT düzenlemesi”, “Enflasyona yönelik adımlar”, “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi”, “Yeni Evim Kampanyası”,  “Karadeniz'deki doğal gaz keşfi”, “İsveç özür dilerse yeniden bir değerlendirme düşünüyor musunuz?”, “Türkiye'nin diplomasi başarısı takdir topluyor”, “Suriye ile 11 yıl sonra temas”,  “Rusya-Ukrayna savaşı”,  “Yunanistan'ın tutumu ve propagandaları”, “Muhalefetin savunma konusundaki tavrı”, “Nobel Barış Ödülü adaylığına gösterilme”, “Türkiye dev icraatlara ve projelere kavuştu”, “Tarihe atılan imzalar”, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hangi araçları kullandı?”

Ankara'da başından vurularak öldürülen ve soruşturma sürecine yönelik tartışmaların devam ettiği Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak yayında Erdoğan'a soru yöneltilmemesi dikkati çekti. 
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