TRT'ye yeni yönetim: Bakan oğlu da var, Hilal Kaplan da...

İbrahim Eren‘in hem Genel Müdür hem de Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturduğu TRT’de yönetim değişikliğine gidildi. Yeni Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu.







Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlerinden alındı. Yeni Yönetim Kurulu’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin‘in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile Pelikan örgütü'nden Hilal Kaplan da girdi.





ÜYE SAYISI DOKUZA ÇIKARILDI





Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı ‘karar organı’, Genel Müdürlük ise ‘icra organı’ olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:





Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK Başkanı) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi) Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli

Atakan Yılmaz (YK Üyesi)

Mücahid Eker (YK Üyesi) İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi) Siyaset bilimci-sosyolog, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu

Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi) Havuz medyası yazarı

Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi) Havuz medyasında (Daily Sabah) Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı

Doç. Dr. Veysel Kurt (YK Üyesi) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, SETA araştırmacısı