Samanyolu Haber /Dünya / Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak /15 Mayıs 2020 10:51

Trudeau: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halkın Covid-19 salgını sonrasında başlayacak 'yeni normale' acilen uyum sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

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Salgından ağır etkilenen sektörler için yeni yardım paketini açıklayan başbakan, "Aşı bulunup pandemi sona erse de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. Balıkçılık sektörüne 334 milyon dolar yardım yapılacağını ve ulusal parkların yeniden açılacağını söyleyen başbakan, Covid-19'un toplumu değiştirecek faktörlerden biri olduğunu ve alışkanlıklarda zorunlu değişikliklerin yaşanacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Mike Ryan çarşamba günü Covid-19'un tıpkı HIV virüsü gibi endemik bir hastalık olabileceğini ve yok edilemeyebileceğini belirtmişti.

Salgından dolayı Kanada'da üretim sektörü martta son 11 yılın en büyük krizini yaşadı. Kanada İstatistik Kurumu bu durumun nisanda daha da kötüleşebileceğini duyurmuştu.

Çarşamba günü Covid-19'dan dolayı en düşük ölümün yaşandığı Kuzey Amerika ülkesinde toplam sayı 5 bin 337'ye ulaştı.
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