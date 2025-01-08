Samanyolu Haber /Dünya / Trudeau'dan Trump'a '51. eyalet' tepkisi: 'Cehennemde kartopu...' /08 Ocak 2025 14:23

Trudeau'dan Trump'a '51. eyalet' tepkisi: 'Cehennemde kartopu...'

Trump'ın Kanada'nın '51. eyalet' olarak ABD'ye katılması yönündeki açıklamasına tepki gösteren Trudeau, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması ihtimali, cehennemde kartopu şansı kadar" dedi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Trudeau, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması ihtimali, cehennemde kartopu şansı kadar" dedi. Bunun üzerine Trump, Kanada'yı ABD'nin parçası olarak gösteren bir harita paylaştı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump'ın Kanada'nın "51. eyalet" olarak ülkeye katılması yönündeki açıklamasına Trudeau'dan tepki geldi. Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması ihtimali, cehennemde kartopu şansı kadar. Her iki ülkedeki işçiler ve toplumlar, en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak birbirlerinden faydalanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nın açıklamasından kısa süre sonra Donald Trump, Kanada'yı ABD'nin parçası olarak gösteren bir harita paylaştı. Paylaşımda, Kanada ve ABD'nin tek ülke olduğu görüldü. Öte yandan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "Kanada Eyalet Valisi" ifadesini kullanmıştı.
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