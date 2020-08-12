Samanyolu Haber /Dünya / Trump 100 milyon doz daha sipariş etti /12 Ağustos 2020 10:46

Trump 100 milyon doz daha sipariş etti

ABD Başkanı Donald Trump, 100 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve teslimi için ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

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Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 aşısına yönelik ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma imzalandığını belirten Trump, "Moderna ile 100 milyon dozluk Kovid-19 aşı adayının üretimi ve teslimi için anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi. 

Trump, ABD'nin Kovid-19 aşısının üretimi için ilaç üreticisi firmalarla daha önce yaptığı anlaşmaları anımsatarak, 3 aşı adayının 3. aşama klinik deneme sürecinde olduğunu aktardı. 

1.5 milyar dolarlık anlaşma 

Öte yandan, Moderna'dan yapılan açıklamada, "mRNA-1273" adlı aşı adayından 100 milyon doz üretilmesi için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1.5 milyar dolar olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 400 milyon doza kadar ilave aşı satın alabileceği belirtildi. 

Şirketin aşı çalışmaları için ABD'nin daha önce 955 milyon dolarlık yatırım yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, son anlaşmayla ABD'nin söz konusu aşı için harcadığı toplam tutarın 2.48 milyar dolara ulaştığı bildirildi. 

ABD hükümeti, daha önce Johnson & Johnson ile Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adaylarının tedariğine yönelik 2 anlaşma imzalamıştı. 

Johnson & Johnson ile ağustosun ilk haftasında 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1 milyar dolarlık anlaşma yapan ABD hükümeti, temmuz ayında ise Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.
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