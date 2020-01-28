Trump, '100 yılın projesi' olarak adlandırdığı planı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Filistin arasındaki barışı düzenleyecek 'Yüzyılın Anlaşması' planı için ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Kudüs'ün bölünmemiş olarak İsrail'in başkenti olmaya devam edeceğini söyledi.





Donald Trump'un açıklamaları şu şekilde:





"İki taraf arasındaki barışı ortaya koymak dünyanın en zorlu görevlerinden biri olacaktır. Geçmişte birçok ABD Başkanı bunu denedi ancak başarısız oldu.





Çok zorlu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettim. 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir.





Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmasının İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor.





"Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak"





İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.





Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır. Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.





Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak.





Yeni Filistin devletine çok büyük yatırım yapılacak. Birçok sayıda ülke bunu istiyor. 1 milyondan fazla iş olanağı sağlanacak. Filistinlilere refah ve mutluluk getirecek. Herkesin Mescid'i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız."



