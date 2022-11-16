Samanyolu Haber /Dünya / Trump, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı /16 Kasım 2022 10:52

Trump, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki Başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı.

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Euronews'teki habere göre, Florida’nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde açıklama yapan Trump, “Amerika’nın geri dönüşü şimdi başlıyor.” dedi.

İktidarı döneminde ekonominin tarihte görülmemiş bir şekilde iyileştiğini, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin ABD’ye, özellikle de kendisine saygı duyduğunu öne süren Trump, şunları kaydetti:

“Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi.”

"ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum"

Trump, Joe Biden yönetimi altında ise ülkenin düşüşe geçtiğini öne sürerek, “Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı.” şeklinde konuştu.

“Başkan olsaydım Ukrayna (krizi) asla olmazdı” diyen Trump, Biden’ın dış politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.
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