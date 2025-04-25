ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan 1915 olaylarını anma açıklamasında "soykırım" demekten kaçınarak "büyük felaket" anlamına gelen Meds Yeghern ifadesini kullandı.





DW Türkçe'nin haberine göre mesajında, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en korkunç felaketlerinden birinde acı çeken o muhteşem ruhları onurlandırıyoruz. 1915'in başında 1,5 milyon Ermeni sürgün edildi ve ölüme yürütüldü" diyen Trump böylece selefi Joe Biden'ın tutumundan geri adım atmış oldu.





Biden göreve geldiği 2021 yılı ve sonrasındaki 24 Nisan anmalarında 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemiş, bunu yapan ilk ABD Başkanı olmuştu. O dönem Amerikan basını, Biden'ın bu kararını 24 Nisan'dan önce telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat söylediğini yazdı.





Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama ise Trump gibi "büyük felaket" terimini tercih ediyordu.





Ermeni aktivistler Trump'ın kullandığı dile tepki gösterdi.







