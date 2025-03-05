Trump konuşmasına "Amerika geri döndü" diyerek başladı. Salondaki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump konuşurken "ABD, ABD" şeklinde tezahüratlarda bulundu.



Başarılar ve eleştiriler



Trump, "Altı hafta önce, bu Kongre Binası kubbesinin altında durdum ve Amerika'nın altın çağının şafağını ilan ettik. O andan itibaren, ülke tarihimizin en büyük ve başarılı dönemi başlatmak için hızlı bir şekilde harekete geçtik" diye konuştu. Başkan Trump, "diğer yönetimlerin birçoğunun 4 yılda ya da 8 yılda başardıklarından daha fazlasını 43 gün içinde başardıklarını" belirterek, "Daha yeni başlıyoruz" diye ekledi.



Destek ve protestolar



Trump’ın konuşmasının ilk dakikaları zaman zaman “ABD, ABD” diye bağıran destekçilerinin yoğun alkışları, kimi zaman da protesto eden Demokrat Kongre üyelerinin sesleriyle kesildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Trump’ın konuşması sırasında ayakta durmakta ısrar eden Demokrat Kongre Üyesi Al Green’i “oturum kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle korumalar eşliğinde salondan dışarı çıkarttı. Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.



Başkanlık kararnameleri ve politikalar



Konuşmasında Trump, güney sınırında ulusal acil durum ilan etmesi, "ülkenin işgalini püskürtmek" için ABD ordusu ve sınır devriye görevlilerini konuşlandırması dahil, imzaladığı başkanlık kararnamelerinden örnekler verdi. Trump ayrıca, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasından sonra tüm federal işe alımları derhal dondurduğunu ve dış yardımları da askıya aldığını söyledi. Başkan Trump, ABD'yi, "adaletsiz" olarak nitelendirdiği Paris İklim Anlaşması'ndan, "yolsuzluğa bulaşmış" Dünya Sağlık Örgütü'nden ve "Amerikan karşıtı" BM insan hakları konseyinden çektiğini belirtti.