Samanyolu Haber /Dünya / Trump 5 yıl sonra ilk defa ABD Kongresi’ne hitap etti: "ABD geri döndü" /05 Mart 2025 08:03

Trump 5 yıl sonra ilk defa ABD Kongresi’ne hitap etti: "ABD geri döndü"

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde Kongre’nin ortak oturumuna ilk kez hitap etti. Göreve başlamasından bu yana geçen altı hafta içindeki icraatlarını ve kararlarını övdü, eski yönetimin politikalarını eleştirdi ve Amerika’nın özgüvenini yeniden kazandığını söyledi.

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Trump konuşmasına "Amerika geri döndü" diyerek başladı. Salondaki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump konuşurken "ABD, ABD" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Başarılar ve eleştiriler

Trump, "Altı hafta önce, bu Kongre Binası kubbesinin altında durdum ve Amerika'nın altın çağının şafağını ilan ettik. O andan itibaren, ülke tarihimizin en büyük ve başarılı dönemi başlatmak için hızlı bir şekilde harekete geçtik" diye konuştu. Başkan Trump, "diğer yönetimlerin birçoğunun 4 yılda ya da 8 yılda başardıklarından daha fazlasını 43 gün içinde başardıklarını" belirterek, "Daha yeni başlıyoruz" diye ekledi.

Destek ve protestolar

Trump’ın konuşmasının ilk dakikaları zaman zaman “ABD, ABD” diye bağıran destekçilerinin yoğun alkışları, kimi zaman da protesto eden Demokrat Kongre üyelerinin sesleriyle kesildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Trump’ın konuşması sırasında ayakta durmakta ısrar eden Demokrat Kongre Üyesi Al Green’i “oturum kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle korumalar eşliğinde salondan dışarı çıkarttı. Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

Başkanlık kararnameleri ve politikalar

Konuşmasında Trump, güney sınırında ulusal acil durum ilan etmesi, "ülkenin işgalini püskürtmek" için ABD ordusu ve sınır devriye görevlilerini konuşlandırması dahil, imzaladığı başkanlık kararnamelerinden örnekler verdi. Trump ayrıca, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasından sonra tüm federal işe alımları derhal dondurduğunu ve dış yardımları da askıya aldığını söyledi. Başkan Trump, ABD'yi, "adaletsiz" olarak nitelendirdiği Paris İklim Anlaşması'ndan, "yolsuzluğa bulaşmış" Dünya Sağlık Örgütü'nden ve "Amerikan karşıtı" BM insan hakları konseyinden çektiğini belirtti.
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