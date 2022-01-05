Trump 6 Ocak basın toplantısını iptal etti

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Trump yaptığı açıklamada, Florida’daki basın toplantısında ele almayı planladığı konuların çoğunu 15 Ocak'ta Arizona'da düzenleyeceği bir mitingde tartışacağını söyledi.





Trump'ın basın toplantısını, 6 Ocak olaylarını araştıran Kongre komisyonunu suçlamak ve 2020 seçimleri hakkındaki yalanlarını tekrarlamak için kullanması bekleniyordu.





Trump, seçimin “çalındığı” ve “gerçek” ayaklanmanın Demokrat Joe Biden'ın zafer kazandığını iddia ettiği 3 Kasım 2020'de yaşandığı konusunda ısrarını sürdürüyor. Federal ve eyalet seçim yetkilileri, Trump'ın kendi adalet Bakanı ve kendi atadıkları da dahil çok sayıda yargıç, seçimlerin adil olduğunu ve ciddi bir sahtekarlığa dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını defalarca söyledi.





Trump açıklamasında, "6 Ocak Seçilmemiş Demokratlar Komisyonu, iki başarısız Cumhuriyetçi ve Sahte Haber Medyası’nın önyargı ve sahtekarlığı ışığında, Perşembe günü Mar-a-Lago'da yapılacak 6 Ocak Basın Toplantısı’nı iptal ediyorum. Bunun yerine bu önemli konuların birçoğunu 15 Ocak Cumartesi günü Arizona'da düzenleyeceğim mitingde tartışacağım’’ ifadelerini kullandı.





Etkinlik, Trump'ın görevden ayrıldıktan sonraki ikinci basın toplantısı olacaktı. Twitter ve diğer sosyal medya kuruluşlarından yasaklanmış olmasına rağmen, düzenli olarak muhafazakar haber kuruluşlarında yer alan Donald Trump, çok sayıda miting ve başka etkinlikler düzenledi.





Trump'ın destekçilerinin başlattığı isyan sırasında dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre'yi savunurken aldığı yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybetmişti. Saatler süren saldırıda yüzlerce polis yaralanmış ve dört Kongre polisi daha sonra intihar etmişti.





Şiddet olayları, Trump'ın ikinci defa azledilmesine ve çok sayıda soruşturmaya yol açtı. Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak Komisyonu, Cumhuriyetçiler’e yakınlığı ile bilinen Fox haber kanalının etkili sunucularından Sean Hannity'yi o dönemde Trump, yardımcıları ve avukatlarıyla yaptığı kısa mesajlaşmaları hakkında sorgulamaya çalışıyor.