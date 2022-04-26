Samanyolu Haber /Dünya / Trump’a “Mahkeme emrine itaatsizlik” cezası /26 Nisan 2022 09:41

Trump’a “Mahkeme emrine itaatsizlik” cezası

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a, mahkeme emirlerine uymayıp, istenen belgeleri sunmayarak yargıya itaatsizlik ettiği gerekçesiyle para cezası verildi. New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James tarafından, eski başkanın şirket ve organizasyonlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açılan “mahkeme emrine itaatsizlik” davasının karar duruşması bugün New York’ta yapıldı.

SHABER3.COM

New York Eyaleti Birinci Yüksek Mahkemesi hakimi Arthur Engoron, mahkemenin istediği belgeleri zamanında ibraz etmeyen Trump’ı, belgeleri sunmadığı her gün için 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.

New York Birinci Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Trump’a gönderdiği celpte 31 Mart tarihine kadar şirketinde yaptığı bazı anlaşmaların belgelerini sunmasını istemişti.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, 31 Mart'ta mahkemenin istediği belgeleri sunmayan eski Başkan Trump aleyhine, “Mahkeme emrine itaatsizlik” suçlamasıyla 26 sayfalık yeni bir iddianameyle dava açmış, mahkemenin yüklü miktarda para cezası kesmesini talep etmişti.

Trump'ın savunma avukatları mahkemeye sundukları 16 maddelik itiraz dilekçesinde, New York Eyalet Başsavcısı tarafından başlatılan sivil soruşturma kapsamında istenen belgelerden hiçbirinin ellerinde olmadığını bildirmişti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Engoron, kararın ardından yaptığı açıklamada eski Başkan Trump’a, “Sizin işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ama ben de kendi işimi ciddiye alıyorum” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’a “Mahkeme emrine itaatsizlik” cezası Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:46