Samanyolu Haber /Dünya / Trump’a suikast girişimine Kremlin’den ilk değerlendirme geldi /14 Temmuz 2024 14:04

Trump’a suikast girişimine Kremlin’den ilk değerlendirme geldi

Seçim mitinginde Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi dünya çapında gündeme oturdu. Önde gelen medya kuruluşları olayı demokrasi açısından trajik bir gün olarak nitelendirdiler ve siyasi mücadelede şiddet kullanılmasını kınadılar.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rus medyasından Komersant’ın verdiği habere göre;

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Donald Trump'a suikast girişiminin ve onu etkisizleştirme şeklinin mevcut yönetim tarafından planlandığını düşünmediğini söyledi. Peskov’a göre Trump'a yönelik suikast girişimi ABD otoritelerinin yarattığı şiddet ortamı nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Kremlin sözcüsü, Rusya Federasyonu'nun siyasi mücadele sırasında her türlü şiddet gösterisini şiddetle kınadığını da sözlerine ekledi. Dmitry Peskov, Moskova'nın ölen kişinin ailesine başsağlığı dilediğini ve yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

Ayrıca Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in Donald Trump'ı arama gibi bir planının olmadığını ekledi.
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