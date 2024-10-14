Samanyolu Haber /Dünya / Trump’a üçüncü suikast iddiası: ‘Son dakika’da engellendi! /14 Ekim 2024 09:09

Trump’a üçüncü suikast iddiası: ‘Son dakika’da engellendi!

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişiminin 'son dakikada' engellendiği iddia edildi.

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New York Post'ta yer alan habere göre ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın Coachella Vadisi'nde düzenlediği miting sırasında yaşanan olayda miting alanının hemen dışında bir kişinin dolu bir tüfek, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalandığı ifade edildi. 

Bölge şerifi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin üzerinden miting alanına girmesini sağlayacak sahte bir giriş kartı da çıktığı da belirtildi.

Vem Miller isimli şüphelinin, miting alanına 800 metre uzaklıktaki bir polis noktasında durdurularak gözaltına alındığı ifade edildi. 

Riverside Şerifi Chad Bianco, "Muhtemelen bir başka suikast girişiminin durdurduk" açıklamasında bulundu.
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