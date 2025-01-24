Samanyolu Haber /Dünya / Trump, ABD tarihinin en büyük sırrına el attı: Suikast aydınlatılacak mı? /24 Ocak 2025 10:55

Trump, ABD tarihinin en büyük sırrına el attı: Suikast aydınlatılacak mı?

Bu hafta görevine başlayan ABD Başkanı Trump, peş peşe imzaladığı kararnamelere bir yenisini daha ekledi. Trump, Başkan John F. Kennedy suikastıyla alakalı gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesine imzasını attı.

SHABER3.COM

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimleri kazanarak ülkenin 47. başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başladı. İlk günden 100 kadar kararname imzalayıp ülkede köklü değişikliklere giden Trump, yine çarpıcı bir karar aldı.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adımı attı.

DİĞER SUİKASTLARIN BELGELERİ DE AÇIKLANACAK
Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, ABD tarihinin en büyük sırrına el attı: Suikast... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:12