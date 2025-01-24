Trump, ABD tarihinin en büyük sırrına el attı: Suikast aydınlatılacak mı?

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimleri kazanarak ülkenin 47. başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başladı. İlk günden 100 kadar kararname imzalayıp ülkede köklü değişikliklere giden Trump, yine çarpıcı bir karar aldı.





ABD Başkanı, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adımı attı.





DİĞER SUİKASTLARIN BELGELERİ DE AÇIKLANACAK

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.





Kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.