Samanyolu Haber /Dünya / Trump, ABD vatandaşlığını satışa çıkardı: Fiyat 5 milyon dolar /26 Şubat 2025 10:44

Trump, ABD vatandaşlığını satışa çıkardı: Fiyat 5 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımcılara yönelik vize programı yerine, Amerikan vatandaşlığına giden bir yol olarak 5 milyon dolar karşılığında “altın kart” verilmesini planladığını duyurdu.

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Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'de istihdam yaratan ya da istihdamı koruyan yabancı yatırımcılara daimi oturum izni veren “EB-5” göçmen yatırımcı vize programını, “altın kart” olarak adlandırılan yeni bir programla değiştireceğini belirtti.

Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında, “Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız. Zengin olacaklar, başarılı olacaklar, çok para harcayacaklar, çok vergi ödeyecekler ve çok sayıda insana istihdam sağlayacaklar” dedi. Ayrıca, bu kartın yeşil kart ayrıcalıkları vereceğini ve Amerikan vatandaşlığına giden bir yol olacağını ifade etti. Planla ilgili ayrıntıların iki hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Trump yönetimi, Çinli şirketlerin sahip olduğu ve Çin tersanelerinde üretilen gemileri hedef alan yeni ücretler önerdi. Bir gazetecinin Rus oligarkların altın kart almaya hak kazanıp kazanamayacağını sorması üzerine Trump, “Evet, muhtemelen. Çok iyi insanlar olan bazı Rus oligarklar tanıyorum” dedi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi'ne (USCIS) göre, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, 1990 yılında Kongre tarafından yabancı yatırımcılar tarafından istihdam yaratılması ve sermaye yatırımı yoluyla ABD ekonomisini canlandırmak amacıyla oluşturuldu. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, EB-5 programının dolandırıcılıkla dolu olduğunu ve düşük fiyatlı bir yeşil kart almanın yolu olduğunu belirterek, Trump'ın bu programı sona erdirip yerine altın kartı getireceğini söyledi.
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