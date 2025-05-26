Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne (AB) uygulanması planlanan yüzde 50’lik gümrük tarifesinin başlangıç tarihini ertelediğini duyurdu. Tarifenin 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenirken, Trump bu kararı 9 Temmuz 2025’e ötelediğini açıkladı. Duyuru, Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna ulaştı.





VON DER LEYEN SÜRE İSTEDİ

Trump, sosyal medya paylaşımında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verdi. Von der Leyen’in, tarifelerin uygulanması için daha fazla süre talep ettiğini belirten Trump, bu talebi dikkate alarak erteleme kararı aldığını aktardı. Ayrıca AB ile yürütülecek ticaret müzakerelerine hızlı bir şekilde başlanacağı bilgisini paylaştı.





İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Trump’la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. “AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor.” sözleriyle iki taraf arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.





NE OLMUŞTU?

Trump, daha önce 23 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, AB ile yürütülen ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanamadığını belirterek “Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Ancak ABD’de üretilen ya da kurulan ürünlerin bu vergiden muaf tutulacağını da açıklamıştı.





ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump’ın bu kararının, AB’yi daha nitelikli tekliflerle masaya oturmaya zorlayacağını düşündüğünü belirtmişti. Bessent, AB’nin sunduğu mevcut önerilerin, ABD’nin diğer büyük ticaret ortaklarından gelen tekliflerle kıyaslandığında yetersiz olduğunu savunmuştu.





Nisan ayında Çin, AB ve ASEAN ülkelerini de kapsayan geniş kapsamlı ek tarife kararları açıklayan Trump yönetimi, Çin’in misillemesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte Washington, AB dahil olmak üzere birçok ticaret ortağına uygulayacağı yeni tarifeleri 90 gün ertelemişti. Bu sürenin son tarihi olarak belirlenen 9 Temmuz’un artık yeni tarife başlangıç tarihi olması bekleniyor.