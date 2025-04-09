Trump açıkladı: ABD gümrük vergilerinden ne kadar para kazandı?

ABD Başkanı Donald Trump, kömür endüstrisinin yeniden canlandırılması amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray’da kömür madencilerinin katıldığı programda ABD’nin gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Sıklıkla duyduğunuz gümrük tarifeleri sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor" dedi.





'GÖRMEDİĞİMİZ SEVİYEDE PARA AKIŞI SAĞLIYORUZ'

Cumhuriyet'de yer alan habere göre Trump, birçok ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini belirterek, anlaşmaların "hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı" olduğunu ifade etti. "70’ten fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Ancak, hepsini kısa sürede kabul etmek zor. Buna gerek yok, çünkü tarifeler devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.





Trump, "Yıllarca belirli ülkeler bu tarifeler konusunda bizi sömürdü ve kötüye kullandı. Onlar bize tarife uygularken, biz onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama artık yapıyoruz. Otomobillere, keresteye, çelik ve alüminyuma tarife koyduk. Bu yüzden çelik fabrikaları ülke çapında açılıyor" şeklinde konuştu.





'HEPSİ ABD’DE FABRİKA KURMAYA GELİYOR'

Trump, çelik sektöründeki yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Hepsi ABD’de fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız hiç vergi ödemezsiniz, sıfır tarife. Ancak üretimi dışarıda yapıp, ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz, bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir" dedi.





Biden yönetiminin çevreci politikalarını eleştiren Trump, ABD’nin kömür sektörünü yeniden canlandırmaya yönelik adımlar atılacağını duyurdu. Yeni kömür santralleri inşa etme ve madencileri yeniden istihdam etme planlarını paylaştı. Almanya’nın yeşil enerji politikaları nedeniyle kömüre geri dönüş yaptığını, Çin’in her hafta iki santral açtığını belirten Trump, kömürden vazgeçmeyen ülkelerin avantajlı bir konumda olduğunu vurguladı. Ayrıca, kömür enerjisinin ABD’deki yeni yapay zeka veri merkezlerini de destekleyeceğini ifade etti.