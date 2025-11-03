Trump açıkladı: ABD, Nijerya'ya saldıracak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Nijerya’ya askeri bir saldırı yapabileceği açıklamasına ilişkin ‘karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü’ sorusuna, “Birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum” yanıtını verdi.





Trump, Nijerya'da ‘rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü’ savunarak, bunun devam etmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.





ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından da dün Nijerya ile ilgili bir paylaşım yaptı.





Nijerya hükümetinin, ‘Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi’ halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye ‘silahları patlatarak’ girebileceği uyarısında bulundu. Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, “Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak” ifadesini kullandı.