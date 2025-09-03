Trump açıkladı: ABD Venezuela gemisini vurdu, çok sayıda ölü var

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'in güneyinde Venezuela’dan ayrılan bir uyuşturucu yüklü gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğünü açıkladı.





TRUMP: GEMİYİ ALAŞAĞI ETTİK

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesine yönelik olduğunu belirterek, ABD kuvvetlerinin operasyonda herhangi bir kayıp vermediğini bildirdi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında da konuya değinen Trump, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı Trump, "Venezuela'dan gelen uyuşturucu gemisini vurduk" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan’ın duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir gemiye Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi.” dedi.





GERİLİM TIRMANIYOR

ABD yönetimi, Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında bölgeye daha fazla askeri unsur gönderme kararı almıştı. 8 Ağustos’ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması ya da mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlayanlara verilen ödül 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarılmıştı.





Washington, Maduro’yu uzun süredir “Cartel de los Soles” isimli uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün lideri olmakla suçluyor. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu karteli 25 Temmuz’da “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” ilan etmişti.





Trump’ın emriyle Karayipler’e gönderilen 7 savaş gemisi ve bir denizaltıdan oluşan Amerikan deniz gücü bölgedeki varlığını sürdürürken, Maduro ise ABD’ye meydan okuyarak, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz.” sözleriyle tepki göstermişti.